迎接世界地球日,Apple TV+ 今日推出《Here We Are:歡迎來到這個美麗的星球》 原創動畫短片,為小孩子道盡萬物的種種奧秘。故事由奧斯卡金像獎影后梅莉史翠普(Meryl Streep)擔任旁白,以睿智而磁性的聲線,揭示地球萬物的奧秘,感人至深。

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth 官方預告

《Here We Are:歡迎來到這個美麗的星球》故事改編自著名插畫家 Oliver Jeffers 的百萬暢銷繪本《Here We Are: Notes for Living on Planet Earth》。Oliver Jeffers 的精美畫風和原創故事已感動過百萬讀者,這次以動畫形式觸動一眾成人和孩子。故事發生於世界地球日當日,一名好奇的7 歲小孩和父母遊歷「萬物博物館」內的一個神秘展覽,從中體會到天下萬物之美和無量神奇。配音陣容包括梅莉史翠普、艾美獎最佳短劇男主角 Chris O’Dowd(《婚姻危機》(State of the Union))、《奇蹟男孩》天才童星Jacob Tremblay及 露絲奈加 Ruth Negga(《星際救援》)等。

(中時電子報)