雲林縣城鎮之心計畫，導入「審議式民主」，邀在地民眾參與。（水牛設計部落提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府向營建署爭取經費，進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，選定口湖鄉宜梧聚落，將以地方信仰中心調天府為主軸，配合李萬居精神啟蒙館、宜梧水塔，打造具有在地人文歷史元素的特色聚落。

雲林縣政府今年獲營建署「前瞻基礎建設計畫城鄉建設」城鎮之心工程補助，委由水牛設計部落公司承辦「口湖鄉宜梧城鎮之心人文景觀再造」計畫，總經費約1400餘萬元。

縣城鄉發展處處長林長造表示，此次計畫是結合雲林縣「地方創生」總體計畫而產生，配合國發會的「地方創生」政策，希望藉由公私部門的合作，創造可提供給雲林縣、甚至是全國各社區觀摩學習的社區營造典範。

有別於以往社區型景觀工程，此計畫為了讓社區達到永續經營效益，結合文化部推動多年的「社區總體營造」，並嘗試運用近年倡議的「審議式民主」、「參與式預算」，鼓勵在地人參與公共事務討論，並提升地方願景的自主掌握。

水牛設計部落負責人呂耀中指出，此計畫將邀請藝術家、跨校設計系大專生群進駐，透過社區工作坊與在地民眾進行互動式學習實作，讓社區在生活、生產、生態3面向更加整合串連，打造環境景觀及發展在地品牌。

地方民眾說，宜梧有「民主先聲」李萬居精神啟蒙館、1甲子歷史的宜梧水塔、信仰中心調天府，是1處充滿歷史文化的聚落，將與設計公司共同營造，讓宜梧成為雲林沿海的特色聚落。

(中時 )