「新濱・駅前」咖啡店前身為日本「舊三和銀行高雄支店」，具有百年歷史，當地曾經是高雄金融重鎮，團隊巧手改造後妥善保存銀行外觀。（袁庭堯攝）

三望文創巧手保留原本的銀行櫃台，打造別緻的蒸氣龐克風咖啡店。（袁庭堯攝）

號稱「用時間精釀的咖啡」的冰滴咖啡，是「新濱・駅前」咖啡店的獨家招牌飲品。（袁庭堯攝）

百年老銀行化身咖啡館，高雄哈瑪星「新濱・駅前」咖啡館重現高雄金融一條街的舊時光榮景，搖身一變成為蒸氣龐克風的特色咖啡館。該店在銀行金庫內冰滴10小時、發酵2日，號稱「用時間精釀」的咖啡更是獨家特色，吸引網友造訪品嚐。

「新濱・駅前」今年1月剛開幕，位在高雄市臨海一路、臨海三路口，前身為1921年開幕的日本「舊三和銀行高雄支店」，隔壁為哈瑪星貿易商大樓，一旁還有台灣銀行、郵局，過去在日時期因為居鐵路交通要道，是高雄金融重鎮，有「高雄華爾街」美譽。

該店原始建築過去由台灣銀行管理，一度為新濱派出所使用，派出所遷移後閒置近20年。一群熱愛高雄哈瑪星文化的文創、建築、產學界人士組成「三望文創」團隊，標下該建築使用權，以「金融」為特色打造獨一無二的工業風咖啡館，就連收購舊三和銀行的日本三菱日聯銀行高雄分行也親自造訪，嘖嘖稱奇。

三望文創以「山町港鐵」四大歷史元素打造建築內部工業風特色，但受限於文化資產保存法規範，改造工法不可裝釘、黏貼，過程充滿挑戰。例如，原始牆面使用石灰塗刷，為了翻新，團隊還特地委請老師傅多次實驗、調製顏色相近石灰漆。地板翻新前也必須先架高，才能鋪上新材料。原本二樓外牆、由新濱派出所加蓋的磚牆也小心卸除，露出原本的白色石柱。

「新濱・駅前」最受矚目的就是保存良好的舊銀行的櫃檯及金庫。銀行櫃檯以金屬格架裝飾，展出舊銀行文物，呈現新舊融合的古典新風貌。團隊也利用金庫厚達50公分的牆壁，打造恆溫冰滴咖啡製造室，歷經10小時滴製、2日冰藏發酵的冰滴咖啡更是該店的限量招牌。

三望文創表示，隔鄰的貿易商大樓團隊也將接手改造，預計6月開幕，呈現的是戰後的台式旅館風格，將以文創商品、職人分享講座為主力，分享哈瑪星文化之美。

(中時 )