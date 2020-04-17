雲林縣麥寮鄉因應人口成長與未來防疫，興建第2幼兒園。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉因社會福利佳，人口數逆勢成長，導致鄉立幼兒園不敷使用，擁擠的空間也容易發生群聚感染，鄉公所因此著手興建第2幼兒園，除了滿足鄉民需求，未來若再發生疫情，也可分散幼兒上課，確保小朋友的健康安全。

雲林縣因少子化、缺乏就業機會等問題，各鄉鎮人口數不斷減少，但位於雲林沿海的麥寮鄉，因台塑六輕設廠帶來大量稅收與就業機會，人口數年年增加，每年新生兒人數達3、400名，導致鄉立幼兒園不敷使用，因此決定增設第2幼兒園。

麥寮鄉長蔡長昆表示，鄉立幼兒園目前共13班390餘人，約占全鄉總托幼人數三分之一，其他則由國小附設幼兒園、私立幼兒園吸收，今年新生入園申請已於本月開始，約有120個名額，配合防疫工作不開放新生參觀，並請家長採線上填表報名。

蔡長昆說，第2幼兒園將設於鄉內明禮國小對面，目前已由國有財產局完成土地撥用，近日內展開興建，完成後可容納數百名學童，不僅可解決幼兒園不足問題，日後一旦再發生疫情，也可提供更寬廣的上課空間，避免群聚感染的發生。

鄉民指出，麥寮鄉人口數從早年不到3萬人，增加到目前的4萬7000餘人，在縣內僅次於斗六市與虎尾鎮，成為雲林沿海最具發展潛力的鄉鎮，但也因快速發展，導致配套建設來不及興建，此次疫情提醒大家幼兒學習空間的重要性，因此都很支持興建第2幼兒園。

(中時 )