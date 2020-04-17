投資臺灣事務所17日召開審查會議，會中通過承育精密、有量科技、璟鋒工業、泳常公司、某不具名南部齒輪廠、喬群機械、泓憶精密、光感動公司、冠羿企業、長慶汽車及環球車輛檢測等11家中小企業擴大投資，將砸19億元擴廠。

根據統計，「中小企業加速投資行動方案」已經通過206家中小企業投資約888億元，帶來8,489個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動444家企業投資約9,646億元，預估創造7.94萬個本國就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。

(工商 )