中小企業投資臺灣突破200家 三大方案上看兆元 18:312020/04/17 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資臺灣事務所17日召開審查會議，會中通過承育精密、有量科技、璟鋒工業、泳常公司、某不具名南部齒輪廠、喬群機械、泓憶精密、光感動公司、冠羿企業、長慶汽車及環球車輛檢測等11家中小企業擴大投資，將砸19億元擴廠。 根據統計，「中小企業加速投資行動方案」已經通過206家中小企業投資約888億元，帶來8,489個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動444家企業投資約9,646億元，預估創造7.94萬個本國就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。 (工商 ) #有量 #臺灣 #家中小企業 #投資約 #本國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》臺灣永續期貨、生技期貨 6月掛牌上市 15:572020/04/13 財經 臺灣企銀籌組晟裕科技聯貸案簽約 23:542020/04/13 財經 期交所兩新品 6月上市 04:102020/04/14 證券．權證 長期旅美婦染疫急返台 陳時中：是不是本國人都幫 14:492020/04/14 生活 陸首季PC出貨量 重挫逾3成 04:092020/04/15 焦點新聞 首季PC出貨量 陸跌逾三成 04:102020/04/15 全球財經 不認證台灣疫苗！外交部籲WHO堅守中立 15:292020/04/15 生活 德獲贈百萬口罩卻避談台灣 本國記者嗆：可恥 16:082020/04/16 生活 蔡英文為TIME雜誌寫專文 呼籲全世界團結在一起 22:282020/04/16 政治 投資台灣 再增四企業172億 04:092020/04/17 財經要聞 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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