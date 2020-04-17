櫃買中心今（17）日表示，淳紳（4529）、天揚（5345）兩檔股票自4月20日起預收款券，淳紳股票每二十分鐘撮合一次，天揚股票每十分鐘撮合一次。

淳紳股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月20日起10個營業日（到5月4日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

天揚股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月20日起10個營業日（到5月4日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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