中央流行疫情指揮中心今（17）再度宣布「零確診」，四大超商都祭出不同優惠同慶！其中，全家便利商店繼昨（16）日推出APP商品預售「指定咖啡第二杯0元」後，今再推出商品預售「可口可樂Zero PET（600ml）」單日限定「第二件0元」優惠，每位會員限購1組，總限量10萬組，並在文宣上強調「每個ZERO背後 都有無數個HERO」，此標語也在網路上引起熱烈迴響！

7-ELEVEN今下午也宣布，推出4月17日當日限定「CITY CAFE大杯熱美式咖啡買7送7」優惠，顧客可透過OPEN POINT APP行動隨時取—CITY CAFE防疫打氣優惠專區購買，每名會員限購2組，限量10萬組，售完為止。

萊爾富傍晚也跟進，宣布自即日起至4月19日推出門市優惠活動，凡購買Hi Cafe大杯冰泰式奶茶第2件10元、午后時光重乳咖啡拿鐵330mL買1送1，還有義美紅豆粉粿冰棒買2送1、北海道風味家庭號土司單件39元等商品優惠。

OK超商也說，歡慶台灣「零確診」，OK超商全台門市祭出「可口可樂Zero（600ml）第2件0元優惠；另外，使用OKmall雲端咖啡轉贈咖啡給親友，且親友至OK超商兌換咖啡完成者，轉贈者及受贈者可同時享有抽獎資格，將送出10名1,000元OK禮券得獎者。

(工商 )