2020企業甲級足球聯賽開幕戰大同vs.台電比賽精華。（嵌入自企甲臉書粉專）

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽12日開踢，由於採主場制4地開打，原本僅選1場焦點賽事直播，不過在球迷呼喚下，體育署更考量在全球體育賽事多因新冠疫情停擺之下，這是透過轉播讓國際看到台灣的時機，支持中華足協擴大轉播規模，從19日第2輪比賽開始，企甲本季1、2循環比賽將場場直播。

由於連非洲的蒲隆地足球聯賽都宣布因疫暫停，目前全世界只剩白俄羅斯、塔吉克、尼加拉瓜的足球聯賽仍在進行，讓企甲成為當今「世界四大聯賽」之一，《紐約時報》除了報導中職開打，文章也有提到企甲聯賽開季的消息，指出台電、大同兩支傳統勁旅首輪交鋒。此外，亞足聯也在開打前專文介紹企甲聯賽，都是台灣防疫有成、體育賽事受國際關注的明證。

企甲聯賽本季的轉播單位是緯來電視網，每輪有一場焦點賽事於緯來精彩台及《YouTube》的CTFA TV直播，本輪精選賽事為19日下午4時於輔大足球場進行的航源FC與台中FUTURO之戰，兩隊首輪均開出紅盤，航源更因4比0完勝紅獅FC，藉淨勝球暫居聯賽龍頭。其餘3場比賽則於CTFA TV進行網路直播。

企甲聯賽第2輪賽程。（中華足協提供）

(中時 )