「在家控窯」組合包嚴選來自金山「汪汪地瓜園」產製的冰地瓜。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

「底家自煮」則由「林口有機村」的多家農場合作供應。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情延燒，新北市農業局和在地團隊合作，推出3款「防疫找樂子」組合包，包括「在家控窯」、「底家自煮」及「追劇好點」3種組合，不論是控窯地瓜、包種茶茶酥等追劇美食，還是集結當季蔬菜、瓜果、雞蛋等食材組合包，都可透過網路訂購宅配到府，鼓勵民眾在家防疫，也給予小農支持。

新北市農業局介紹，「在家控窯」組合包嚴選來自金山「汪汪地瓜園」產製的冰地瓜，直接享用或是烤箱加熱各有風味，民眾在家就能享受控窯樂趣，還附贈地瓜葉手工皂；「底家自煮」則由「林口有機村」的多家農場合作供應，內含當季有機葉菜、根莖、瓜果、芽菜與雞蛋等，所有食材一網打盡，不必再上市場人擠人。

此外，「追劇好點」由來自坪林區的青年茶師們，以傳承百年的製茶技術，製成富含花香的包種茶，搭配坪林特有、採低溫研磨製成的茶酥甜點，口感甜而不膩，適合在家追劇防疫的民眾。

新北市農業局長李玟表示，防疫期間宅經濟正夯，新北市推動農業創生，導入設計及業界資源，特別推出「防疫找樂子」組合產品，由產地宅配到家，除了鼓勵民眾在家防疫，也給予小農支持，共度艱困疫情，相關資訊可上新北市農業局查詢。

(中時 )