隨著全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，台灣今(1日)日再度迎接零確診好消息，為感謝辛苦的第一線醫護人員、救護人員，以及台灣人民共同努力防疫成果，全聯福利中心宣布推出「OFF COFFEE」及「可口可樂ZERO(600ml)」優惠活動，只要你的健保卡有「0」的號碼，就能於本週末連續2天(4/18、4/19)享熱美式半價，讓大家在這緊繃時刻能稍微喝杯咖啡OFF休息片刻。同時，周末2天「可口可樂ZERO(600ml)」(單瓶23元)更可享免扣點第二件0元優惠，等同買一送一，每人限量購買一箱。

全聯指出，連續兩天慶賀活動期間內，民眾只要持健保卡且號碼上有「0」，就能至全聯享有熱美式半價及「可口可樂ZERO(600ml)」第二件0元優惠，但「OFF COFFEE」不提供自帶杯優惠，無寄杯服務，換算下來熱美式只要12元，希望大家都能喝杯咖啡稍微休息一下，共同集氣替台灣加油，天天都能零確診！

(中時電子報)