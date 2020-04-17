新冠肺炎疫情全球爆發，台灣在疫情指揮中心及全國萬眾一心努力下，疫情連2天零確診。六都市長之一的新北市長侯友宜防疫民調更拿下第一名，而最辛苦默默付出的，就屬每天為民眾生活環境消毒的清潔隊，新北市環保局為天天背25公斤重裝備的清潔隊員們點讚。

據《遠見調查研究中心》在三月份進行「六都防疫滿意度調查」，針對住在六都的4千多位民眾進行電話訪問，結果顯示，新北市長侯友宜以88.3％的超高滿意度領先群雄，緊追在後的則是台南市長黃偉哲82.1％滿意度。

民調顯示，侯友宜被民眾肯定的原因，正是一系列「超前佈署」防堵手腕和主動迎戰的積極態度，侯友宜深知，新北轄內400萬人口，數量占全台6分之一，更是全台第一多，絕不能等閒處理，近幾個月來，親自帶隊視導人口聚集的KTV、電影院、網咖等封閉場所，市府團隊全體上緊發條，馬不停蹄做好各類防疫工作。

新北市環保局臉書「新北i環保」今也發文向新北市29個區的清潔隊至上無比感謝，「拚防疫也拚市政、隊員肩上的不是重量是責任」，「對於清潔隊員來說，相當振奮，但也不能因此鬆懈」。

「疫情發生以來，清潔隊的消毒班工作量大增，一台噴霧式消毒機，加上藥水，總重量超過25公斤，相當於一台窗型冷氣。消毒同仁就這樣，日復一日，從每天兩小時、四小時甚至八小時輪班，扛到肩膀有痕跡，也不放過任何一處可能藏匿病毒的角落。

人多的地方，請民眾盡量不要去；但人一多的地方，清潔隊和消毒班往往都會被派去執行工作；他們不是不害怕，是作為第一線戰士，沒有遲疑的空間，眼中只有執行任務，守護市民的生活環境。

下次在街道上看到清潔隊，請大家給他們一個微笑。因為您的鼓勵，會是他們繼續保護家園的動力！

(中時電子報)