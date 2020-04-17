屏東縣男子吳文章因積欠150萬元工程款未還，2018年10月22日債權人吳男帶著方男及張男前往討債，沒想到吳嫌竟加速倒車，撞倒方男並輾壓，導致方男受傷嚴重最後呼吸衰竭死亡。檢方依殺人罪及殺人未遂罪將其起訴，屏東地院17日判決吳嫌有期徒刑14年，褫奪公權7年，可上訴。

吳嫌2014年間因瀝青鋪設工程，積欠吳男150萬元，吳男幾經催討吳嫌迄今未付。2018年10月22日吳男得知吳嫌在屏東縣崁頂鄉國道三號高架橋下施作拓寬工程，帶著方男及張男前往向吳嫌輪番要求還款。

吳嫌因商談過程中發生不愉快，憤怒地駕車加速倒車，猛撞在車後方的方男，方男遭猛力撞擊後倒地並輾壓車底盤下，方男遭重創，頭部及四肢多處擦傷及出血、肋骨骨折、肺部出血，經送醫急救後不治，於同日因呼吸衰竭死亡。

屏東地檢訊後依殺人罪及殺人未遂罪起訴，屏東地院17日宣判，吳嫌之前無犯罪紀錄，但此案中漠視他人生命，惡性重大，仍未與被害人家屬談妥和解金，犯後避重就輕，未有悔意，重判吳嫌有期徒刑14年，褫奪公權7年，可上訴。

(中時 )