立法院副院長蔡其昌17日邀相關單位會勘，爭取交通部編列5000萬元預算改善問題。（陳淑娥攝）

2020.04.18▲要前往台中港北堤海釣示範區垂釣，得先經過這一條塵土飛揚的道路。（陳淑娥攝）

台中港北堤海釣示範區去年10月正式開放，至今已湧入4萬多人次垂釣，由於北堤路面長期遭海風侵蝕，立法院副院長蔡其昌17日邀相關單位會勘，爭取交通部編列5000萬元預算改善問題；港務公司董事長李賢義允即刻進行規劃設計程序。

蔡其昌表示，去年蔡英文總統曾到北堤巡視，非常支持北堤海釣專區設立，且當場承諾對於硬體設施缺失，會盡全力協助解決，由於北堤路面顛簸不堪，期盼能全段鋪平；未來也希望港務公司成立休閒遊憩事業部門，將釣魚專區列入管理範圍。

董事長李賢義指出，將針對導疊標前1100公尺，寬度約14公尺路面進行改善，修復面積約15400平方公尺，並打除及鋪設混凝土，總經費約5000萬元，採半半施工方式，讓工程施作同時，釣客仍能進行釣魚活動，即刻進行規劃設計程序。

台中港北堤海釣示範區由退休教師詹宗欽所籌組台灣釣魚人大聯盟協會管理，去年開放至今已超過4500人加入會員，入場人次更逾4萬，釣客皆須穿救生衣、防滑鞋，並掃描「友善釣魚認同卡」才可進場，系統化方式管理深獲釣魚界好評，連日本垂釣單位都前來朝聖交流。

(中時 )