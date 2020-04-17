受氣候異常影響，造成新社葡萄受粉成效不佳，產生「空包彈」情形。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

受氣候異常影響，台中新社地區葡萄受粉不完全，產生空包彈情形，初估受損面積超過50公頃，比例逾6成，農民苦不堪言；立委江啟臣17日邀相關單位現勘，農糧署表示，受到災損農民儘快向公所申報，針對氣候異常部分將再進行研議。

江啟臣近日不斷接到葡萄農民陳情，17日邀集農糧署、台中農改場、台中市農業局、市議員冉齡軒、新社區公所、新社區農會等前往會勘，實際了解農損情形。

江啟臣指出，受到全球氣候異常影響，造成葡萄受粉成效不佳，產生「空包彈」情形，目前初估受損面積逾50公頃，比例超過6成，災害程度更勝以往，希望農政單位務必針對農作物受損原因進行通盤調查，並規劃納入天然災害救助補助範圍。

江啟臣強調，農政單位務必針對氣候變遷議題，提出具體方案，讓農民有所依循，此外，農糧署應規劃實際救助辦法，協助農民解決生計問題，才不會讓他們血本無歸。

台灣葡萄協會林理事長指出，不僅新社地區受到衝擊，彰化、苗栗、南投等主要葡萄種植地區也陸續傳出災情。

農糧署表示，針對災害補助，受到災損農民儘快向公所申報面積，若達到災害比例標準將啟動天然災害補助；針對氣候異常部分，會將現勘情形帶回署內研議。

(中時 )