漁民出海驚見「白海豚」 PO到臉書引起網友讚嘆 18:532020/04/17 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣東石鄉民成峻到東石外傘頂洲拖蚵棚時，驚見白海豚。（東石鄉民成峻提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漁民出海驚見「白海豚」 PO文引起網友讚嘆 (影音／中時雲嘉南) 嘉義縣東石鄉民成峻今日出海拖蚵棚時，驚見2隻白海豚跟在漁筏後方游來游去，大喊「哇！太美了！」，一旁友人看到也驚呼連連；事後他將照片、影片分享到「東石之美」臉書社團，引發網友熱烈迴響，有網友直呼「好療癒」，也有人稱讚PO文者「有福氣」。 白海豚分布台灣西部沿海，農曆3月媽祖誕辰前後，東北季風轉弱，浪花較小，海面上看到白海豚的機率比較高，因此，漁民將白海豚稱作「媽祖魚」。 (中時 ) #嘉義縣 #東石鄉 #白海豚 #東石之美 也許您會感興趣 推薦閱讀 全民挺防疫 嘉義縣獲贈25萬包茶包、LINE影音序號卡 17:152020/04/13 生活 簡單報你知 嘉縣紓困振興一站式網頁上路 18:072020/04/13 生活 朴子公所今啟動「戶外洽公區」 人員走出室內為民服務 19:052020/04/13 生活 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 嘉義IN病毒OUT 嘉縣全面推廣防疫舞曲 12:492020/04/14 生活 宣揚好「食」力！布袋農會「每月15食物日」推出全新料理影片 17:152020/04/14 生活 嘉縣聯手中科院 爭取設無人機學院 04:102020/04/15 產業．科技 嘉縣農漁會推宅配購物 順勢帶動實體店面業績 15:162020/04/15 生活 因應疫情 嘉義縣全面暫停游泳教學 17:402020/04/15 生活 嘉義縣大林鎮公所與代表會失和 圖書館興建計畫停擺 18:072020/04/17 生活 玩食熱門新聞 華山文創園區曬太陽、戶外野餐！鄰近大草原也能溜滑梯 - 旅遊 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 玩食 漁民出海驚見「白海豚」 PO到臉書引起網友讚嘆 - 旅遊 甜品大主廚在基隆 水手點心連市長都成老饕 - 旅遊 五星飯店外帶便當 百元有找 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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