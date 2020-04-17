漁民出海驚見「白海豚」 PO文引起網友讚嘆 (影音／中時雲嘉南)

嘉義縣東石鄉民成峻今日出海拖蚵棚時，驚見2隻白海豚跟在漁筏後方游來游去，大喊「哇！太美了！」，一旁友人看到也驚呼連連；事後他將照片、影片分享到「東石之美」臉書社團，引發網友熱烈迴響，有網友直呼「好療癒」，也有人稱讚PO文者「有福氣」。

白海豚分布台灣西部沿海，農曆3月媽祖誕辰前後，東北季風轉弱，浪花較小，海面上看到白海豚的機率比較高，因此，漁民將白海豚稱作「媽祖魚」。

(中時 )