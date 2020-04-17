Gino跟翊萱上《女人我最大》聊「女生講這些話是什麼意思」，Gino自嘲原本是不懂女生話語的「受害者」，回想在工作低潮期交了一位女朋友，當時一直沒機會跟女友的父母見面，交往一年半後，女友跟Gino說：「媽媽生日，希望可以見個面，一起吃飯。」Gino心想當天吃飯他一定要買單，就算工作不順，借錢都要買單。結果飯後，當他拿著皮夾準備買單那剎那，Gino瞄到，女友跟女友的媽媽都看了他一眼，女友說：「這餐是我媽生日，我想盡孝道，不然我來付錢，你不要付。」

Gino思忖著，女友想盡孝道，自己硬要付，那不是白目嗎？就把皮夾收起來。沒想到3天後，Gino接到女友來電提分手，Gino非常驚訝，不知道發生甚麼事情！原來女友說：「我媽說你不ok，你當天為甚麼不買單？我在做戲給我媽看，你要表現給我媽看。」Gino才恍然大悟，原來當時是在講反話。

(中時 )