中視《我愛冰冰Show》企劃「殘酷音樂教室」單元，由藝人許志豪和蔡佳麟分別擔任隊長，各自組隊帶領秀蘭瑪雅、陳隨意、陳淑萍、郭婷筠、王中平、談詩玲、朱海君、吳申梅、彭偉庭等實力派唱將，兩隊火力全開進行PK，其中最吸睛的就是台語歌手陳隨意重現經典人物「陽婆婆」，表演時，本尊陽帆笑到不行，不自覺的一直跟著唱，白冰冰也很驚豔，還笑稱:「隨意就可以把陽帆幹掉了。」陽帆也大方給讚，「完全就是跟我一模一樣。」講評完陽帆自然躲不過現場被拱著來一段，招牌的「嗯嗯啊啊」，還幽默的自虧臉青青，陳隨意一聽便開他玩笑，「是要扛去燒嗎!(台語)」

陽帆這集也親自下場挑戰音準機，他選唱招牌歌〈揚帆〉，唱完之後白冰冰和蔡佳麟認為可以更好便指點他唱法，陽帆一聽不忘幽默宣示，「我是這首歌的主唱耶。」接著他也對白冰冰下戰帖，「我們要批評一個人的時候，要先了解，自己是不是也應該要試試看。」白冰冰當然沒在怕，但公佈歌單時卻選唱兒歌〈只要我長大〉，出乎大家意料，更多精彩內容鎖定週六晚間8點中視《我愛冰冰Show》播出，中天娛樂台則於每週日晚間8點重播。

(中時 )