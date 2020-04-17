民進黨台中市黨部17日公布黨職改選登記情況。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部17日公布黨職改選登記情況，此次來參選登記，主任委員只有市議員李天生1人登記，為同額競選，展現民進黨團結力，其他包括執行委員23人、評議委員11人、全國黨代表39人以及市黨代表104人與原住民黨代表1人。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，此次改選將於5月24日，分別於五個投開票所（山、海、屯、市區以及大甲）選出主委1人、全國黨代表31人以及台中市黨代表75人與1名原住民黨代表。

6月28日在市黨部舉行執行委員及評議委員改選，由134席台中市黨代表（含當然市黨代表）選出台中市黨部執行委員16人、評議委員9人，評議委員部分由九席評委推選出評委召集人。

翁誌偉強調，民進黨是傾聽基層的民主政黨，秉持公開透明的原則，相信每名參選人，對於民進黨市黨部的未來發展努力，都抱有相同的目標；是奠定民進黨發展民主精神的核心價值之準則。

為因應下個月黨職改選，市黨部說，將全力投入改選業務，以凝聚黨內向心力，持續推動進步價值，2022將「贏回市長、議會過半」。

至於受疫情影響，台中市學校與活動中心均不外借，黨職選舉預定5月24日舉行投票，翁誌偉指出，為了防疫，市黨部一切配合中央疫情指揮中心及黨中央之相關規定辦理。

(中時 )