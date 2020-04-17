民進黨新北市黨部主委改選，今傍晚登記截止，僅市議員何博文登記參選，先前表態參選的評議委員召集人陳建智，則宣布退出角逐，繼續參選評委一職；何博文說，身為黨內青壯世代，期盼帶領民進黨在新北市重新執政、議員席次全壘打！

何博文表示，他從媒體人轉換跑照從政，從不是考量傳統的派系思維，而是堅持顧大局、超越派系，以黨的發展優先，2012年接受徵召參選艱困選區立委，一個背包、踩破數雙球鞋，辛勤走遍北海岸，雖盡全力仍功敗垂成，但大幅縮短藍綠得票差距，也成功開拓原本深藍選區票源，鞏固總統得票。

何博文指出，去年初挾著服務基層的實力，長期在政論節目培養的高知名度和聲望，登記板橋西區立委初選，但為避免黨內紛爭，忍痛退選，就是希望黨能團結一心。他的輔選從不問派系，不論主持造勢、晚會站台、基層座談，文宣組織，中央到地方，每逢選舉必全力輔選黨籍候選人，更多次獲邀至美國各大城市，與台僑團體座談演講，鞏固海外台僑的向心力。

談及未來願景，何博文指出，他會落實強化區主任功能，不定期舉辦聯繫會報、黨務說明會，說明黨的路線與各項施政作為，讓活化後的黨部成為更有朝氣、更具行動效率的行動派輔選機器。

至於先前表態參選的陳建智則指出，黨內高層認為，要帶領新北市贏得勝算，何博文較有希望，為了大局著想決定退出參選，給予祝福與支持；陳建智也建議，何博文平時較著重地方議員的地方服務，當選黨部主委後，應儘速整合基層黨員聲音，才能大展才能。

(中時 )