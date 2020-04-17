曾於2013年前拿下金鐘獎戲劇節目女主角獎的苗可麗，日前在《樂來越好聽》節目單元「好聽音樂劇」大秀演技，飾演擔憂女兒孫淑媚受苦的母親。劇中安排她先刻意阻撓女兒的戀情，最後吐露心聲，表明是不願看對方步上與自己相同的坎坷命運，苗可麗隨劇情轉折說哭就哭的一秒掉淚的功力，令人驚嘆。

苗可麗在戲劇舞台上演活疼惜孩子的媽媽，下戲後也同樣有著為人母親的身分，只是聊起女兒時，平時嗆辣幽默的她竟激動地情緒潰堤，忍不住含淚透露對孩子的不捨:「我從她出生滿月後，就上來台北打拚，所以我陪伴她的時間很短，基本上她到今年18歲，我在她身邊的時間，可能沒有一年。」因為事業和家庭難以兩全，苗可麗坦言在女兒的成長過程中，自己參與的比例真的太少了，幸好女兒非常貼心懂事，能體諒她為了工作無法經常在身邊，讓苗可麗十分欣慰。

苗可麗除了戲演得好，唱功也不錯，早在15歲入行時，她就發過唱片，演唱電影「桃太郎」的主題曲，本周她將在節目中原音重現經典的出道歌曲，以及最拿手的高難度罵人橋段，讓同場來賓蔡佳麟、董育君不約而同像被戳中笑穴般，直呼被罵得好開心啊！

(中時 )