沈玉琳、崔佩儀與欣西亞上《聽媽媽的話》暢聊「媽咪們的自我檢討會」，沈玉琳與芽芽育有5歲女兒，他表示因為老婆有潔癖，從去年10月開始規定女兒玩具「玩一樣收一樣」，沈玉琳表示母女倆永遠為了收東西在吵架，「過程是滿陣痛的，我在旁邊都看不過去了。」沈玉琳為了家庭和諧，最後竟淪為自己來收拾愛女玩具。

欣西亞與美國老公Shane結婚逾16年，在節目上講述她的女性友人與愛犬過於黏TT，嚴重影響夫妻情感，尤其是「房事」這塊，當這對夫妻在房間炒飯時，狗狗看到女主人被壓在下方，認為「媽媽被欺負」而不停狂吠。對此，家裡也養狗的沈玉琳心有戚戚焉，表示因為狗都跟主人睡，以至於在夫妻進行親密行為時，很難趕去客廳，此時小禎嗆：「才去5分鐘而已吧？」沈玉琳反駁：「5分半啦！因為牠會抓門，搞得你很鬱卒，後來反正覺得狗也不懂人情世故，只是有時候比較尷尬，正當那個的時候，牠會圍著你團團轉，汪汪汪….好像報喜一樣。」沈玉琳笑說久了也就習慣。

沈玉琳也爆妻子芽芽也「假會」，以前在她還不太會做菜時，「芽芽買粉圓回來，想說粉圓要洗，洗到後來粉圓就沒了。」

(中時 )