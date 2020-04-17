罷韓團體卸下「光復高雄」總部桃紅色大招牌，換上投票式樣的新招牌。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

中央選舉委員會17日下午宣布高雄市長韓國瑜罷免案通過、將於6月6日投票，罷韓團體接獲消息氣勢大振，傍晚旋即卸下「光復高雄」總部桃紅色大招牌，不但換上投票字樣，還搭上高空吊車示意蓋章、呼籲民眾投下罷免票。

罷韓團體強調，即日起高雄進入「50天民主搶灘」，6月6日將是高雄的「D Day」。

Wecare發起人尹立表示，罷免是高雄人與韓國瑜的戰役，不論挺韓或反韓的政治力量都勿介入主導。高雄人將用自己手中的罷免票，成就「高雄人的完全民主」。

台灣基進新聞部副主任張博洋再次對韓國瑜嗆聲，呼籲韓停止興訟，面對質詢、回歸議會、審理預算。

17日中午先是台北高等行政法院宣告駁回韓陣營提的停止執行罷韓案，下午中選會又宣告罷免案成立，將函請被罷免人於10日內提出答辯書，同時宣布6月6日上午8時至下午4時舉行罷免投票。

韓國瑜委任律師葉慶元表示，將會提出抗告，希望最高行政法院撥亂反正。高市府則回應，政治與公法爭議部分既然已進入法律程序，一切委由律師回應，市府專注於防疫及市政。

(中時 )