台中市府將荒廢空間活化為休憩場域的成功亮點，包括大雅區生硬的區域排水，再造為十四張圳水岸公園。（盧金足攝）

「帝國製糖廠台中營業所」，以台中產業為主題，呈現台中產業發展歷程，觀光美景口碑傳出後，躍為民眾打卡拍照熱點。（盧金足攝）

閒置空間荒廢過久，常成地方治安、髒亂死角，台中市府推動閒置空間活化再利用，已修繕完成、開放營運或即將完工案例達15處，其中，歷史建築帝國製糖廠台中營業所、頂街派出所再現風華、第4市場將規畫青創或漫畫主題，營造青創能量，蚊子館化身地方亮點。

台中為全台第2大城市，寸土寸金，但仍有多處為乏人利用的場域，市長盧秀燕動員各局處清查改善，挹注新風貌，上任1年多來，達成15處閒置空間改頭換面。

豐原火車站出口旁的歷史建築「頂街派出所」，文化成投入720萬元經費修復，1月14日開幕啟用，規畫成「A.D.1936藝文珈琲」，展售輕食、豐原特產、糕餅和生活漆器等，及「昭和11年藝文沙龍」，作為藝術品展場、文藝家交流和講座平台。

點亮東區的歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，歷經6年努力，去年底與大家重新見面，以「台中產業」為主題，呈現台中產業發展歷程，包含米糖產業、工具機、手工具、自行車與糕餅等相關產業歷史與文獻，觀光美景口碑傳出後，躍為民眾打卡拍照熱點。

閒置空間重新找回送暖的人氣！社會局為街友設的「遊民中繼住宅-福滿安居服務」，運用財政局釋出位於西區舊有警察宿舍閒置空間，讓甫就業或準備就業街友有暫時穩定居住處所及生活空間，3月開始營運提供街友避風港。

第四市場於2015年登錄為歷史建築，目前由市府文化資產處進行整體修復，預計今年7月完工，將規劃以青創或漫畫為元素之一，作為青創商店，並尊重在地化需求設定未來發展主題，呈現台中市青創能量。

民政局將大鵬三村診療所、潭子區潭陽里潭北里聯合里活動中心，其中潭陽里潭北里聯合里活動中心基地原撥用自國防部政治作戰局明駝新城活動中心，2011年市府爭取，2012年國防部同意有償撥用，歷經8年努力，2019年10月21日揭牌啟用，興建總經費4650萬元，完工後於2019年5月由市府補助145萬元增設空調、投影機、電視機、飲水機、音響設備組、燈光照明等設備，並設無障礙廁所及電梯，為社區發展帶來助益。

教育局為提升台中市公共化教保服務量、減輕家長經濟負擔，教育局利用學校餘裕空間增班設園，2019至2020年利用安和國中、至善國中、文昌國小、建平國小、陳平國小及潭陽國小等6校餘裕教室，開辦非營利幼兒園計19班。

(中時 )