《綜藝3國智》本周4月18日播出最新一集，由王少偉和威廉共組「偶像守關人」，威廉玩遊戲一向拼命，還有「認真魔人」的封號，讓主持群紛紛苦喊：「怕今天回不了家！」怕實力太懸殊，黃豪平笑著安撫主持群：「為了怕今天讓大家太難為，所以特別配了王少偉平衡一下實力。」王少偉曾是足球國腳，聽了對黃豪平對自己的表現評價不高，依舊拿出風度大方自嘲：「對，我就是老偶像、假體保。」張立東反應快，立刻幫王少偉取了「老保」的綽號。

王少偉和威廉兩人果然不出所料，哨音一響就全速前進通過各式障礙，沒三兩下就抵達終點，連2公尺高的圍牆也輕鬆翻越，輕而易舉的完成關卡，納豆也直呼：「這是別的節目吧！《３國智》不用這樣的」，尤其威廉翻牆時一躍而起的帥氣姿勢，讓瑪麗笑說：「這是在拍電影嗎？綜藝節目不需要這樣吧！」。相較示範組的帥氣表現，納豆和哈孝遠就顯得逗趣許多，兩人在草地上奔跑時超萌的身高差讓王少偉忍不住表示：「這畫面好像小哈兒子長大，帶著他到公園玩的樣子。」

(中時 )