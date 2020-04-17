主持人黃子佼、卜學亮、宇珊、Albee帶領團員安妮、吳大維、小煜、林采緹、黃鐙輝、楊子儀、陳依依等人在《超級同學會》一起闖關，黃鐙輝為了從宇珊脖子上夾出蘋果不斷磨蹭宇珊，而與下一棒陳依依身高相差24公分，因身高上的差距讓兩人用相當令人遐想的角度夾蘋果，黃子佼在旁不斷提醒黃鐙輝：「納豆會看！納豆會生氣！」

黃鐙輝過關後竟滿意的說：「這集通告費不拿了，我會再貼製作單位錢。」萁萁表示在旁看到老公與美女貼身互動的角度實在是滿「特別」的體驗，黃子佼幫萁萁大抱不平，表示可以幫萁萁介紹律師，黃鐙輝直向老婆解釋是因為蘋果太滑不是故意的，萁萁吃醋表示：「男人都藉口很多！」面對黃子佼從中挑撥，黃鐙輝無奈向黃子佼求饒：「別再害我啦！」

與安妮搭檔的吳大維卻頻頻ＮＧ，讓安妮大嗆：「我都把你的台詞背起來了，你不是台灣人嗎？」不料戰力超強的安妮還是有失誤的一次，當卜學亮要處罰她打屁股時，她裝可憐無效竟搬出國際情勢威脅卜學亮：「你如果打我會有國際問題的！我打電話跟俄羅斯跟總統說我在台灣被打！」卜學亮不甘示弱地回嗆：「找普丁來！我就怕你了！」

(中時 )