曲艾玲近日為「真善美社會福利基金會」擔任愛心代言人，響應憨兒母親節手作花義賣，她表示本身是粉紅控，收到手作花束後，她笑說：「身為媽媽看到康乃馨真的會融化。」她平時會帶一雙兒女到憨兒烘焙坊，除表達一點心意購買麵包外，也會順勢告訴兒女：「這些都是哥哥姊姊很用心做出來的麵包、餅乾喔！」兒子看見後驚嘆：「他們好厲害，以後我也想學做麵包！」

母親節即將到來，曲艾玲說：「今年疫情關係要減少外出機會，簡單家聚就很滿足了。」也因疫情影響近日結束工作後，她總趕回家親作晚餐，孩子們見她手忙腳亂，兒子會走到她身邊說：「謝謝媽媽煮飯給我們吃，妳辛苦了。」她直言自己很幸福，孩子沒將母親的付出視為理所當然，曲艾玲說：「女兒還會幫我搥背，也慶幸自己沒有把他們教養得嬌生慣養。」

近期全球疫情不斷延燒，曲艾玲與長居美國的母親與哥哥會透過LINE關心近況，她說：「他們最近都關在家，為了安全除了採買食材，基本上不會踏出家門。」曲艾玲也分享，遠在加州的醫師朋友相當認同台灣的防疫措施，她說：「加州已經頒布禁宵令，深夜在外逗留會被開罰單，台灣防疫能把關得周全，真的是幸福指數百分百！」。

(中時 )