減重方式百百種，除了低糖、低油，日前還出現了新的方式：「戒奶蛋」。41歲女星侯佩岑保養得宜、體態跟10年前完全沒差別。她在媒體訪問時透露，除了澱粉跟糖少吃，還戒吃蛋奶，讓身材保持窈窕、皮膚水嫩。戒奶蛋的效果真有這麼顯著嗎？

●戒奶蛋可能間接戒掉了高熱量食物

牛奶、雞蛋除了是營養豐富的食物，還是萬用食材，聯新國際醫療、聯新營養總營養師呂美寶推測，牛奶、蛋常會添加在許多精緻食品如餅乾、蛋糕、麵包中，起司也是高鹽高熱量的食物，不吃奶蛋間接減少高熱量食物的攝取，確實可以變瘦或維持身材。

（不吃奶蛋間接達到不吃甜食的目的，對減重可能有幫助。圖片來源：pixabay）

也有人認為，牛奶、蛋當中有荷爾蒙，吃下肚會影響人體內分泌。芒果社企執行長、營養師林雅恩指出，這個迷思由來已久，經過科學研究與食品科學檢驗都證實了牛奶、雞蛋中的荷爾蒙含量很低，不會對人體有任何影響，「只要是來源安全、經過把關的產品，都不用怕會有荷爾蒙或是生長激素的問題。」

●戒牛肉可以瘦小腹、跟虎背熊腰說掰掰？

無獨有偶，女星徐若瑄也戒吃蛋、牛肉和冰品，認為因此小腹和厚背都有改善。林雅恩認為，不太可能戒掉某種食物就能瘦受特定部位，「或許是因為她有搭配運動，讓上背後側、腋窩附近的肉變少了，視覺上看起來比較瘦一點。」

不過少吃冰確實可能有幫助，除了可避免高熱量食物，在中醫的角度，冰品會讓脂肪囤積在小腹，所以少吃冰是正確的作法。

林雅恩也說，時常有人詢問減重時是否可以將動物性蛋白質改成植物性蛋白質，「動物性蛋白熱量較高，換成植物性蛋白質對減重可能有幫助，」但她也提醒，同樣吃豆腐補充蛋白質，不要吃油豆腐、臭豆腐之類高油的食物，且要注意維生素B12的攝取。

●想減肥不用戒食物 避開高熱量食品即可

減重方式眾多，但不是每個人都適合，戒奶蛋就是如此。奶、蛋是蛋白質良好的來源，如果真的戒奶蛋，那麼就要從其他地方多攝取蛋白質，例如海鮮、豆類等等。

（除非是有親身經歷或做過檢測對某些食物過敏，否則不用戒除某些食物。圖片來源：pixabay）

「但海鮮、豆類也是常見過敏原，或許她們測試過不會過敏，這無從得知，但我不建議一般人真的戒某些食物，」呂美寶指出，會拒絕吃某些食物的人，可能是有接受過檢測，或對身體反應敏感的人，知道吃下去身體立即會有什麼反應，因此避開或少吃是正確的作法，但一般人如果沒這些問題，其實不用戒。如果沒有過敏，那麼戒除高熱量的精緻食品、多運動即可，根本不用戒奶蛋。

呂美寶也建議，如果真的要戒吃奶、蛋，就要注意每天蛋白質攝取，「每天蛋白質攝取量是每天每公斤1.2克，例如60公斤，那麼一天就要攝取72克蛋白質，」且減重千萬不能從減少蛋白質著手，否則免疫力和肌肉量都會下降，反而有害身體。超商常買得到的即食雞胸肉180克約有30～40克蛋白質。

(中時電子報)