高雄市長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止罷免，今被駁回。中選會宣布，6月6日為罷韓投票日。高雄市長韓國瑜對此回應說，做好市政就是最好的防禦。

台北高等行政法院認為，該罷免案沒有急迫到非得要跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，裁定申請駁回，全案可抗告；韓國瑜將提出抗告。

6月6日為罷韓投票日，據《聯合報》報導，韓國瑜對此表示，一切平常心，繼續拚市政，防疫第一，做好市政就是最好的防禦。

(中時電子報)