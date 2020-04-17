罷免投票日敲定 韓國瑜竟這樣回應 19:142020/04/17 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（資料照，柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止罷免，今被駁回。中選會宣布，6月6日為罷韓投票日。高雄市長韓國瑜對此回應說，做好市政就是最好的防禦。 台北高等行政法院認為，該罷免案沒有急迫到非得要跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，裁定申請駁回，全案可抗告；韓國瑜將提出抗告。 6月6日為罷韓投票日，據《聯合報》報導，韓國瑜對此表示，一切平常心，繼續拚市政，防疫第一，做好市政就是最好的防禦。 (中時電子報) #6月6日 #抗告 #高雄市長韓國瑜 #台北高等行政法院 #駁回 也許您會感興趣 推薦閱讀 連千毅延長羈押 不服裁定可抗告 04:102020/04/14 地方新聞 新店隨機殺人兇嫌落淚稱不知刀鋒利 「求交保去上香」遭法院駁回 21:022020/04/15 社會 罷韓投票日期曝光 6月這兩日選一天 08:462020/04/16 政治 韓國瑜聲請停止罷免 法院裁定駁回！ 13:032020/04/17 政治 韓申請停罷遭駁回 罷韓竟開嗆這句話？ 14:022020/04/17 政治 停止罷韓遭駁回 高雄巿府回應了！ 14:032020/04/17 政治 罷韓停止執行遭駁 韓陣營將提抗告 14:312020/04/17 社會 中選會通過罷韓案 確定6月6日舉行投票 17:252020/04/17 政治 6月6日罷韓投票 國民黨全力配合韓國瑜並協助推廣高雄政績 19:052020/04/17 政治 罷韓確定6月投票 Wecare高雄總部換上罷免票招牌 19:052020/04/17 政治 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 解放軍「武統」台灣會贏嗎？港媒這樣預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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