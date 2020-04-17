二○二○年開春以來，武漢肺炎疫情帶給全球震懾人心的極大恐懼，到十四日為止，全球確診病例高達一九八．八五萬人，死亡十二．六一萬人，單是美國確診病例就高達六○．五一萬人，死亡人數高達二．五七萬人，歐洲的西班牙、義大利、法國、德國、瑞士、荷蘭、英國都成了重災區，ＷＨＯ協助中國隱匿疫情已成了眾矢之的，川普在十四日正式宣布凍結給ＷＨＯ的經費，全世界在武漢肺炎之後，可能進入新的時代，這當中可能出現幾個重大變化。

一是反全球化浪潮直撲而來，過去三十年中國是全球化最大受益者，全世界企業在比較利益的考量下，紛紛把生產基地移至中國，中國也成為世界工廠，這次疫情大家發現各國凍結防疫物資出口，紛紛尋求產業國家隊，也準備國家出資把海外生產基地移回母國，美國也著手檢討聯合國被中國滲透的組織，這個反全球化動作可能主導未來世界。

二是去中國化的動作會加大，這次疫情重創全世界，各國已著手尋求法律途徑向中國求償，中國一直以來的大外宣也不斷被看破手腳，未來各國去中國化的動作力道會加大，最近法國向中國大使抗議，疫情讓全世界吃足苦頭，但疫情過後，世界也會加速去中國化的動作。

台灣成了全球防疫亮點

三是台灣在疫情中傑出表現成了全世界亮點，這對台灣的國家治理、經濟力的提升有加分效果，這當中台灣的主體意識確立，人民信心提升，資本市場估值也會水漲船高，這次台灣的經濟、資本市場的表現，值得大家另眼相待。

從這三個角度出發，大家可以發現疫情成了干擾投資最大的變數，過去兩年，美中貿易戰主導我們的投資視野，這一次武漢肺炎繃緊了大家的神經，在最恐懼的時候，大家看到確診病例及死亡人數不斷向上攀高，用最悲觀的角度來想，這簡直是世界末日。

大家看到的情景，全世界航空公司停飛，各國景點沒有人，郵輪停駛，全世界封城鎖國，這樣的景象當然是百年一遇，大家從未見過，假如這是未來新常態，那麼地球接近窒息狀態，這是世界末日，於是資本市場崩跌，金融市場全面崩潰，例如：飛機、郵輪不開，油價暴跌一度破二○美元，美元一度暴升，新興市場貨幣暴貶，波音及航空公司、郵輪股票暴跌剩下一成、二成，全球股市跌到令人頭皮發麻。

從元月到三月，這個巨大跌勢呈現在大家眼前，美國道瓊指數暴跌一一三五四，從二九五六八．五七慘跌到一八二一三．六五，代表歐洲的德國股市從一三七九五．二四狠狠跌至八二五五．六五，德國ＤＡＸ指數下跌五五三七．七五，跌幅高達四○．一二％，台股從一二一九七．六四跌到八五二三．六三，下跌三六七四．○一，最大跌幅三○．一二％，相較於歐美股市跌幅較輕。

川普馬其諾防線果然守住

全球股市像世界末日般瘋狂大跌，當時我預測美國股市大跌到了川普的「馬其諾防線」，勢必卯足全力防守，這個馬其諾防線指的是二○一六年十一月八日川普當選美國總統當天道瓊收盤一八三二二．七六，另一個是川普進白宮宣誓就職當天，道瓊指數收盤一九八二六．七九，這次跌至一八二一三．六五，正好落在川普就職當天的位置，美國守住了馬其諾防線，這當中我們可以看到美國Fed連續兩次降息，利率降至零到○．二五％，而且Fed也宣布無限量ＱＥ，再加上史無前例的二兆美元救市方案，這都是史上罕見巨大的救市動作，世界各國也都加大力道，這些吃奶力全用上之後，儘管疫情仍在擴散，但資本市場已率先落底了。

四月九日這一周，美國道瓊指數單周大漲二六六六．八四，這是四十六年以來單周最大漲幅，而全球股市在三月十六日這一天美國道瓊單日出現二九九七．一的超大跌幅後，也開始出現止跌反彈契機，道瓊從最低的一八二一三．六五彈升到二四○四○．五八，已經大幅彈升了五八二六．九三，彈幅達三一．九三％，美國幾個代表性指數如S&P 500從二一九一．八六彈升到二八五一．八五，反彈達三○．一％，Nasdaq從六六三一．四二到八五三一．二三，也大舉反彈二八．六四％，費城半導體指數也反彈三七．五％，歐洲有代表性的德國股市從八二五五．六五反彈到一○八二○．一七，也彈升了三一．○六％。大家原來極度悲觀的台股這次國安基金宣示護盤，結果只出手買了七．五億元，台股已從八五二三．六三反彈到一○四六一．八四，彈升一九三八．二一，彈幅達二二．七三％。

全球股市在疫情仍在擴散蔓延之中，已快速走出了新的格局，美國大跌一萬一千點，彈升了近六千點，台股跌了三六七○點，反彈一九三八．二一，都令市場傻眼，這當中我們看到幾個重要指標，一是油價力守二○美元大關沒有再破底，川普出面協商，油國協議減產，這是重要的一大步；二是美元指數從一○二．九九二拉回來，現在回到九八上下比較令人舒服的位置；三是市場的ＶＩＸ恐慌指數已從八四．八三逐漸拉回到三七．七六，這也是讓市場安心的幾個關鍵指標。

亞馬遜領軍MAGA走強

這當中更值得注意的是，美國股市出現了新的領頭羊，這一次美國MAGA四大龍頭由Amazon領軍走高，Amazon在十三日大漲一三六．七一美元，十四日又大漲一一四．四五美元，股價拉升到二二九二美元，市值達一．一三六兆美元，是美國宅經濟的代表作。另外，大家矚目的Apple也拉升到二八八美元以上，重新站上年線，最大市值的微軟最高來到一七三．七五美元，又逼近先前一九○．七美元天價，市值達一．三二兆美元，這其中Netflix大漲到四一七．八二美元，這是美國股市新代表作。而半導體的AMD、Nvidia也有出色表現，而Tesla股價重返榮耀，又來到七四一．八八美元，市值拉升到一三○六．九億美元，這是美國這一波強勢股。（全文未完）

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(中時電子報)