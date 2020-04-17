殺人分屍事件時有所聞，不過這名殺人的是開羊肉爐的，而且還把分屍剁下來的人肉加到羊肉爐給客人吃。民國81年間，基隆有名羊肉爐老闆殺了人後還血腥的分屍，更駭人的是，他把分屍下來的屍塊加到自己店中的羊肉爐，讓客人都吃下肚。後來目睹一切的羊肉爐老闆女友王金蘭，忍了多年受不了良心折磨後向警察告發才讓事情曝了光，不過死者至今只找到頭顱與部分屍塊還被泡在水中相當淒慘，而兇手最後也被判無期徒刑，褫奪公權終身確定。

這名恐怖羊肉爐老闆張瀟漢，當時在基隆市經營羊肉爐，死者李俊雄則是經營電器行的水電工他也負責張男店裡的電器維修相當熟識，案發當晚是81年11月13日晚上，也是死者李俊雄生日，他當時帶著朋友到張瀟漢店裡慶生喝酒，又到卡拉OK續攤之後又回到張的店裡吵著要喝酒，因此跟王金蘭發生爭執，過程中李不小心把金蘭一推讓她直接滾下樓梯吵醒了在睡覺的張瀟漢，張知道女友被這樣推倒下樓梯，一怒之下便隨手拿了鐵棒攻擊李俊雄，失手將他活活打死。

沒想到失手殺人的張瀟漢沒有因為人死了而止住，他大膽的將死者分屍剁塊，不知情的鄰居還以為羊肉爐的生意這麼好，需要連夜剁肉。而這一切也被王金蘭看在眼裡，目睹殺人分屍的金蘭跑到店外大喊：「張瀟漢殺人了！」，但隨即被張瀟漢拉回店裡，她因為長期被家暴加上被嚇壞了，因此不敢再聲張，而鄰居也因為他們時常吵架也不以為意。

三立新聞網報導，承辦的員警表示，張瀟漢殺人分屍後，把部分人屍剁一剁後，放進羊肉爐理烹煮，還讓客人通通吃下肚…相當駭人。

事情就這樣過了7年，88年8月間，王金蘭長期被張瀟漢毆打，加上多次夢到死者回來託夢，要她幫忙申冤才終於向基隆警局告發這件駭人的人肉羊肉爐事件，據說，死者在夢中向金蘭表示自己被害死，還全身濕答答的。經過金蘭的告發，警方確認82年間在基隆濱海公路蝙蝠洞發現的無名人頭與屍塊就是李俊雄，而當時開棺也發現屍骨泡在水中，難怪他會溼答答的。

(中時電子報)