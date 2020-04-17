西拉雅國家風景區管理處由台南白河遷至官田區，建物正待消防安檢複檢，但台南市工務局開闢的2條聯外道路，因土質較軟容易塌陷，工務團隊改良克服困境，預定5月底可順利完工，市長黃偉哲17日前往視察，希望早日完工，讓這裡成為台南市溪北旅遊的大亮點。

西拉雅風管處暨旅遊服務中心前2條聯外道路呈L狀，長度共1009公尺、路寬15公尺，工程經費約6240萬元，開闢後為雙向各兩車道，但道路工程2018年11月23日開工後，遲遲未能完工，引起地方人士關心。

工務局表示，開工後施工期間遇汛期連日大雨，發現軟弱地質，日後容易因來往車輛輾壓形成波浪路，因此研議改善地質，致造成工程施工進度延後約2個月，現持續趕工，預計可於5月底完工。

黃偉哲表示，道路工程費用的都是由西拉雅風景區管理處負擔，3500萬的土地用地徵收費是由台南市政府出錢，中央跟地方一條心，希望把西拉雅的風景觀光帶起來。

黃偉哲說，觀光就一定要有道路，人車才進得來，現在因為疫情的關係，國外觀光客較少，但是等疫情趨緩國旅可以重新站起來，旅遊業恢復生機，把景點道路建設先準備好，屆時就可以很快接得上，遊客特別喜歡去新的景點，可以跟六甲整個連成一個觀光帶，帶動溪北觀光。

(中時 )