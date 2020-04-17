新北市府中15動畫故事館將館舍三檔展覽「黑啤直播中-台灣吧特展」、「Food神奇島大冒險」以及「實驗遊戲展」的內容數位化，搬上網路平台，不受環境及時間的限制，即日起只要使用手機或電腦就可以立即欣賞精彩的展覽內容。

新北市文化局表示，因應防疫政策升級，所屬館舍將閉館至4／23，但閉館期間藝文服務不停歇，博物館、圖書館等藝文場館持續推出線上數位服務，讓閉館期間仍能持續服務市民，除了如鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館已建置數位博物館資源外，包含圖書館皆有提供電子書線上閱讀等服務，本次府中15新北市動畫故事館也首次將展覽數位化，利用Google Tour Creator 數位平台資源，把整個展場原封不動的搬上網路，只要進入網站就可以觀看展場的全景，除了文字與圖像，也包含語音介紹，讓數位觀展的體驗可以更全面。

展覽即日起上線，民眾只到府中15臉書粉絲團或上府中15官網，皆可以免費使用數位展覽服務，放映院也有提供線上電影院的觀影服務，讓民眾宅在家即可享受第一手最新的藝文資訊。

(中時 )