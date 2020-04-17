桃園市龜山區73歲陳姓婦人昨日下午外出後不知去向，女兒遍尋不著向龜山警方報案，家屬也透過社群網站貼文協尋，今日中午龜山派出所員警陪同親人在龜山區振興路各巷弄搜尋，終於在水泥涵管中找到該名婦人。

16日13時龜山區中興路73歲陳姓婦人因罹患失智症，獨自外出購物後失聯。家屬發現婦人不見蹤影，立即發動親友四處找人，並求助龜山分局大林派出所，今日上午龜山派出所再次協助親友調閱路口監視器或商家監視器，家屬則不斷聯繫婦人，雖然有接通但是無法表達身在何處，但有聽到周邊有蛙叫聲，研判可能在郊區附近。

員警最後在振興路233巷空地水泥涵管中聽到微弱聲響，赫然發現婦人因爲沒有吃東西虛弱躺臥其中，也通報消防隊請救護人員緊急將婦人送往醫院檢查，結束24小時驚魂記。家屬表示非常感謝龜山分局龜山派出所、大林派出所員警們這兩天的合力協助下幫助他們找到走失的親人。

龜山分局表示，婦人雖然有攜帶手機，但是無法清楚說出位置，員警提醒民眾針對容易走失的家屬，可以考慮讓其配戴防走失手鍊、GPS手環等方式，讓熱心民眾或員警發現時可以迅速聯繫家屬。

(中時 )