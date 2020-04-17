新冠肺炎期間，屏東美術館仍集結縣內23名原住民藝術家，舉辦歷年來最大型展覽「未來潮－大山地門當代藝術展」，17日開展。不過受疫情影響，逾百件平面、立體作品從5個展間延伸到戶外廣場，並推出線上導覽及講座，希望更多人不受疫情影響來認識原住民藝術。

這場藝術展籌備超過1年，不巧碰上新冠肺炎疫情，因此不舉辦開幕儀式，並加強防疫。參展藝術家及協同策展人伊誕．巴瓦瓦隆表示，「藝術的力量可以超越一切的恐懼」，藝術是進行式，疫情也可說成了展覽呈現的一部分。

這次的展覽聚焦在三地門、霧台、瑪家鄉等地藝術家的「斜坡文化」，作品媒材從木雕、石雕、金屬創作、編織、琉璃珠、陶壺、複合媒材、繪畫、錄像到多媒材裝置等。伊誕表示，展覽試圖探討從1900年來的120年，原住民當代藝術如何連結祖先的智慧，及現在的知識及技術，創造未來的潛在力量。

不過受到疫情影響，除了將部分作品延伸到戶外廣場，並管制入館人數、加大室內展覽間隔，另外也規畫了線上導覽及線上藝術座談，讓民眾不用冒群聚風險就能線上欣賞藝術，有興趣民眾可上「大山地門當代藝術」粉專查詢。

(中時 )