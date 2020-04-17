湯蕙禎與龍田工業大鎮16日共同辦理產業紓困、振興座談會 。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

因新冠肺炎疫情影響，國內各個產業承受重大打擊，對於製造業，加工出口等產業，立委湯蕙禎日前陸陸續續收到產業的詢問及陳情。為了能夠讓產業安心，且充分運用資源，又能夠顧及防疫，日前在國會研究室與業者代表會面並掌握工商界建言，以協助產業因應衝擊、渡過難關。

湯蕙禎與龍田工業大鎮16日共同辦理產業紓困、振興座談會，主要目的希望協助產業界順利申請到政府所推出的相關紓困及振興各方案。她說，紓困貸款將不限產業和規模，所有中小企業如有受到影響都可申請。針對受衝擊業者，提出營利事業所得稅緩繳或分期配套期望能夠提供有實際作為協助業者挺過本次疫情。

在座談會上，湯蕙禎服務團隊將因應紓困、復甦與振興各項方案，統整相關補助資料並彙整給各家公司代表，無論是從貸款展延，資金紓困，利息補貼，水電打折，各項補助款等方案辦理座談會，以協助相關產業申請，希盼陪伴大家渡過寒冬。

湯蕙禎表示，除了希望透過座談會協助各家廠商申請紓困之外，更期盼能夠了解並共同研商以符合企業實際需求的紓困政策，凝聚各方意見，達到有效、有感且即時的紓困，協助受疫情影響的中小企業從紓困到振興走得更加順暢，順利度過經濟寒冬。

(中時 )