蔣凡老婆公開嗆小三。(取自微博)

淘寶、天貓事業群總裁蔣凡。(取自百度)

金喜愛主演韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界）人氣超高，劇中大老婆對出軌老公與小三使出絕地大復仇，更是讓觀眾看了大呼過癮！然而近日陸網也瘋傳著淘寶、天貓事業群總裁蔣凡之妻在微博公開怒槓火辣女網紅張大奕「再來招惹我老公我就不客氣了」截圖，直指這根本就是真實版的《夫妻的世界》！

陸網瘋傳蔣凡老婆「花花董花花」在微博手撕網紅張大奕的截圖，只見大老婆怒氣沖沖，公開點名網紅張大奕「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」

過沒多久，「花花董花花」又再度發文：「是誰把我評論關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話沒＠張大奕eve」隨著陸網討論越演越烈，更有網友挖出疑似張大奕的微博小號，透露自己快生了，驚呼這根本是現實版《夫妻的世界》！

大批圍觀陸網友也紛紛留言「這他X不就是現實版夫妻的世界嗎？」、「原配漂亮太多了！好有氣質啊！」、「懷孕逼宮，臥槽！太精彩了！！！」、「熱搜撤的真快啊，有錢就是好」。

(中時電子報)