玩真的，南港輪胎（2101）真的有意介入泰豐（2102）經營權？南港17日公告，再投下3億元，加碼取得泰豐輪胎19,519張，平均每股價格15.37元，如加上上次買進的，南港持有泰豐的股權比例已升高到9.59%，躍居泰豐最大單一股東。

市場指出，以南港現在持有泰豐的持股比例，想要爭奪經營權，應該還有一段距離。不過，從南港持續買進泰豐的動作來看，雖然公司仍宣稱是以投資理財來購進泰豐股票。不過，以南港在短短的2周內，就買進近10％的股權，想爭奪泰豐經營權的意圖已越來越明顯。

南港第一次買進泰豐股權，是在4/9日公告，投資3.09億元，從3月18日至4月9日，以平均每股價格11.94元，累積敲進泰豐25,889張。

加計昨日購進的泰豐股權，南港已持有泰豐45,408張，持股比例達9.59％。

根據證交所公開的資料顯示，泰豐馬述健家族，透過旗下泰富投資、幻象投資、美克森、泰弘興開發等公司，合計持股有13.37％；市場指出，檯面上有這些比例，如果再加上其他外圍持股，預估持股比例至少在2成5至3成。以南港目前所買進的9.59％股權，目前應還不足以威脅到馬家的經營權。

市場指出，泰豐17日股價收盤為14.5元。以南港二次買進的平均價約13.7元，中間仍有差價利潤。

(工商 )