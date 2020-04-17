慶祝台灣本周三度零確診，台中飯店業、餐飲業紛紛祭出優惠案促銷。其中，連鎖咖啡品牌-85度C決定送出一千杯免費一顆檸檬紅茶；此外，寶格冰淇淋即日起5/31，推出「你戴口罩，我給優惠」，來店消費再折5元；裕元花園酒店溫莎咖啡廳推「3人同行1人免費」，活動到4/30。

85度C表示，只要在4/19晚上12點前，到官網臉書粉絲專頁活動留言版，tag一位姓林的朋友，並打上「今日零確診」，85度C將送出一千杯一顆檸檬紅茶，每人限抽1杯，4/23於85度C臉書粉絲專頁公佈中獎名單。

(工商 )