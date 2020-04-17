零確診！台中餐飲業紛紛祭出優惠案吸客 19:482020/04/17 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （寶格冰淇淋即日起5/31，推出「你戴口罩，我給優惠」，來店消費再折5元優惠。圖／業者） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慶祝台灣本周三度零確診，台中飯店業、餐飲業紛紛祭出優惠案促銷。其中，連鎖咖啡品牌-85度C決定送出一千杯免費一顆檸檬紅茶；此外，寶格冰淇淋即日起5/31，推出「你戴口罩，我給優惠」，來店消費再折5元；裕元花園酒店溫莎咖啡廳推「3人同行1人免費」，活動到4/30。 85度C表示，只要在4/19晚上12點前，到官網臉書粉絲專頁活動留言版，tag一位姓林的朋友，並打上「今日零確診」，85度C將送出一千杯一顆檸檬紅茶，每人限抽1杯，4/23於85度C臉書粉絲專頁公佈中獎名單。 (工商 ) #優惠 #零確診 #千杯 #餐飲業 #紛紛 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東餐飲業打團體戰 盼盡快走出疫情陰霾 17:052020/04/13 生活 屏東餐飲業打團體戰 風和日麗送到你家 00:512020/04/14 地方新聞 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 零確診後生意也歸零 江浙餐廳今最後一夜 10:542020/04/15 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 11:192020/04/15 生活 昨天零確診 陳建仁：看到疫情管控的一線曙光 17:192020/04/15 政治 零確診激勵觀光 股匯齊揚 04:102020/04/16 財經焦點 今再零確診 尚有2例本土無感染源高度關注 14:262020/04/16 生活 圓山飯店點燈ZERO賀零確診 羅友志另類解析！ 14:362020/04/16 政治 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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