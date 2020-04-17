為防治控制新冠肺炎疫情需要，避免金融體系運作受到威脅，金管會接受銀行公會建議，經於2020年4月17日獲中央流行疫情指揮中心核示同意，公告自2020年4月20日（下周一）至中央流行疫情指揮中心解散之日止，進入銀行營業場所，實施量測體溫及應配戴口罩，經連續量測2次倘有發燒（額溫達攝氏37.5度或耳溫達攝氏38度）或未配戴口罩者，不得進入。

金管會表示，到銀行辦事都戴上口罩，保護自己也保護他人，加強防疫，請客戶都配合；如有發燒，也請在家休息，為防範疫情擴散，需全民共同配合，守護大家的健康。

由於立委質疑，民眾坐捷運、進郵局，都已強制戴口罩，進銀行卻不用，恐成防疫破口，建議金管會是否應該比照郵局，凡進入者一律要戴口罩，金管會在17日下午宣布，4月20日進銀行也強制要戴口罩。為防範疫情擴散，交通部在4月13日宣布新防疫措施，郵局比照雙鐵、客運，未戴口罩者不得進入郵局，勸導不聽可開罰3,000元至1萬5000元。

(工商 )