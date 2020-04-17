遞延訂單出貨、成本下降，南寶（4766）、長興（1717）、三芳（1307）、永裕（1323）有助獲利結構回升。南寶第1季獲利可望較去年同期明顯彈升；油價成本下降有利增添營運力道。大陸經濟陸續解封，遞延訂單出貨、電商業績因新冠疫情逆勢攀揚，三芳、永裕第2季營運蓄勢推進。

三芳通過Nike 「Higg Index」環保認證；另擴大市場連結，開拓台灣高級建材市場，挺進車用、機能服飾、醫療器材等領域，營運表現漸入佳境。

南寶3月調配東南亞出貨，越南3月出貨年增達3成，抵消部分大陸延後復工的影響。法人推估，油價重挫帶動塑化報價跟著向下，將有利於南寶持續改善成本。

南寶營收動能為鞋用膠與黏著劑，鞋用膠約占營收4成多，黏著劑則約3成多，而黏著劑主要用在民生衛材產品，需求較不受疫情影響，鞋用膠則會受歐美終端需求影響。

長興生產基地包含大陸、台灣、泰國、美國、馬來西亞、義大利及日本；電子材料營收占比30％、特用材料16％。

看好光固材料成長，長興營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。未來五年PCB需求成長活絡，除帶動乾膜光阻需求外，真空壓膜機設備估10％以上增長。

此外，永裕伴隨兩岸防疫、電商需求持續增溫，高端品訂單動能續強，並受惠個人清潔防護用品的包材出貨增加，有助獲利結構。

(工商 )