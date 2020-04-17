連兩天零確診，衛福部長陳時中籲國人仍不能掉以輕心，工商協進會理事長林伯豐、商總理事長賴正鎰也都因疫情造成百業蕭條、無薪假屢創新高，要政府對企業的紓困、振興經濟方案也不能輕忽，並異口同聲呼籲當務之急是政府要挺銀行，銀行才會挺企業，企業也才有能力挺員工。

工商團體負責人也同時提醒政府，經濟景氣考驗是在疫情過後才會真正的開始，因此，不管是紓困、還是振興方案，都要有持續到年底的心理準備與打算。

林伯豐與賴正鎰都指出，雖然政府提出1.5兆紓困、融資方案，但是，企業的融資借貸依然卡在銀行，究其原由，銀行也擔心風險，銀行也要向股東負責，因此，政府要挺銀行、銀行也才會挺企業，企業也才有能力挺員工，否則，只會惡性循環。

在政府挺銀行上，賴正鎰建議，參照美國聯邦銀行（Fed）直接補助企業融資的方式，由政府編列預算作為銀行因紓困貸款而有虧損時的擔保，也就是說，如果銀行因紓困貸款給企業，即使企業還是倒閉，因為有政府的擔保，銀行的相對風險較低，也就會願意挺企業。

林伯豐也指出，不只是對企業紓困的融資，對企業的正常融資，政府也要支持，只有企業挺過疫情難關，才有能力好好的照顧員工。疫情過後，那個國家的經濟復甦力道最快，競爭力也會最快提升，如果企業挺不過疫情而倒了，不管企業還是整體經濟沒有3、5年是復原不了的。

林伯豐與賴正鎰都說，為了救經濟，全球各國都採取緊急的措施、下猛藥，政府的紓困金額雖然比不上鄰近主要國家，但是「救經濟」的柴火，在疫情穩定前都必須持續保持應有的溫度，且要有持續到年底的心理準備與打算。

(工商 )