彰化縣文化局在縣立美術館舉辦「藝百風華～彰化縣美術家接力展百棒聯展」。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局在縣立美術館舉辦「藝百風華～彰化縣美術家接力展百棒聯展」。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局在縣立美術館舉辦「藝百風華～彰化縣美術家接力展百棒聯展」，集結27年來，100位藝術家風華正盛的藝術創作；防疫期間，更推出「防疫GO藝文，線上看展覽」，百棒作品上線，在家也能線上看展覽。

彰化縣政府從1994年開辦彰化縣美術家接力展，這場藝術馬拉松已經跑了27年，至今剛好傳給第100棒的藝術家，一開始是推薦邀請優秀的縣籍藝術家參展，後來發展為徵件評選，入選者由文化局安排展出並編印作品專輯。

彰化縣長王惠美表示，百位藝術家猶如彰化藝術史，也是彰化藝術家人才資料庫，藉由聯展將作品呈現在鄉親眼前，讓更多人了解彰化藝文的能量。「生活就是藝術、藝術就是生活」，期望藝術能夠向下扎根，透過這百棒藝術家棒棒相傳，讓彰化更有文化、更有彰化味。

王惠美表示，目前已有20位接力展藝術家響應做公益，縣府為支持伯立歐家園圓夢計畫，辦理「藝術有愛~「藝」挺伯立歐」活動，將募集藝術家提供藝術品集結成冊，募集到的作品將提供社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會進行拍賣，希望更多藝術家一起加入。

文化局長張雀芬表示，彰化即將迎接建縣300年，不斷累積彰化藝術史和藝術家的故事，是彰化縣立美術館重要的課題與使命，這次展百棒藝術家聯展，匯聚彰化本土、在地、豐碩、多元的藝術能量，讓彰化藝文發展永續延綿。

(中時 )