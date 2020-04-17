新冠肺炎全球持續延燒，台灣疫情今（17日）卻再度傳出佳績，不但國內新增確診案例連2日「+0」，更是單周內第3度零確診，讓累積確診數維持在395例。不過前衛生署長楊志良卻感到擔心，表示台灣人體內普遍沒有抗體，加上大陸即將崛起，台灣未來走向很不樂觀。

楊志良16日參加「POP搶先爆」電台節目時，他針對全球情勢表示，目前疫情控制得最好的就是大陸。楊志良指出，不談大陸可能存在「黑數」爭議，大陸疫情較其他國家恢復地更好，甚至，在相較之下，台灣疫情反而更危險。

儘管楊志良肯定台灣防疫做得好，但他認為，台灣因感染人數不多，所以大部分民眾體內不存在新冠肺炎抗體，尤其疫苗還沒研發成功，單就藥物是無法阻止疫情傳播的。

另外，由於大陸疫情率先穩定控制，國內陸陸續續也恢復生產，經濟恢復最快；而歐美國家疫情甚至還再持續，且防疫物資仍匱乏。因此楊志良預估，大陸今年GDP有望成為全球第一。

然而，當大陸搖身成為超強國家時，台灣就要小心了。楊志良呼籲，國安會要趕快想盡辦法，怎麼因應後新冠時期（Post coronavirus era）全球的變化。楊志良表示，台灣0確診，社區沒爆發群聚感染值得肯定，但面對大陸恐變成強國，台灣未來的走向很不樂觀。

(中時電子報)