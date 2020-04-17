因應全球智慧醫療器材需求與日俱增，智慧科技導入醫療不僅為必然趨勢，更驅動生技醫療發展。中科管理局善用中部精密機械及光學產業優勢，建構中部特色醫材產業聚落，推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，今年再核准補助11家園區廠商與新創公司，分別投入微創手術醫材、智慧化輔具、醫療器械耗材與體外診斷治療等領域之技術研發與創新，參加國際展會，以協助廠商拓銷國際市場。

中科管理局長許茂新表示，自108年起推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，去年已補助13家公司研發產品與拓展海外市場，109年核定補助計畫經費3,294萬元，涵蓋微創手術醫材、高解析醫療影像及精準醫療等產品，計畫內容多元，鼓勵廠商精進醫材相關零組件製造，將核心技術應用到醫材開發製造與市場行銷，藉由結合產學研醫共同投入國產醫材自主研發設計，整合中部醫材產業創新能量，深耕台灣醫材產業製造能量，協力廠商籌組醫材拓銷聯盟，提升競爭優勢。

許茂新強調，中科管理局希望藉由凝聚中部地區研發創新能量，推動高附加價值醫療器材開發，以大帶小攜手佈局，打造醫材新聚落，拓銷國產醫材，讓醫材產業立足台灣，行銷國際。

(工商 )