香港信報引述消息人事說法稱，大陸全國兩會最快將在5月底舉辦，全國政協會議暫定在5月21日在北京登場。

報導稱，2020年全國政協會議日期暫定於5月21日至27日舉辦，會期從以往的約10日，縮短至7日。而全國人大會議的開幕及閉幕日，預料亦於5月底舉行，但實際日期有待本月24日舉行的人大常委會決定。

因為疫情影響，以往大陸於3月上半月召開的全國兩國推遲舉辦，而外界也關注大陸今年會否因疫情調整經濟目標。17日發布的大陸首季GDP年減6.8％，為有紀錄以來首次出現滑落。

(工商 )