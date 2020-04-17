傳大陸兩會5月底舉行 全國政協5/21召開 21:382020/04/17 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報引述消息人事說法稱，大陸全國兩會最快將在5月底舉辦，全國政協會議暫定在5月21日在北京登場。 報導稱，2020年全國政協會議日期暫定於5月21日至27日舉辦，會期從以往的約10日，縮短至7日。而全國人大會議的開幕及閉幕日，預料亦於5月底舉行，但實際日期有待本月24日舉行的人大常委會決定。 因為疫情影響，以往大陸於3月上半月召開的全國兩國推遲舉辦，而外界也關注大陸今年會否因疫情調整經濟目標。17日發布的大陸首季GDP年減6.8％，為有紀錄以來首次出現滑落。 (工商 ) #全國 #全國政協 #大陸 #召開 #暫定 也許您會感興趣 推薦閱讀 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 陸海關總署：第一季進口豬肉95.1萬噸 10:372020/04/14 兩岸 誠美材債協展延通過 18:042020/04/14 財經 社頭蕭姓祖墳 提報暫定古蹟 04:102020/04/16 地方新聞 陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離情況 15:512020/04/16 財經 陸Q1人均可支配收入人幣8,561 實際下降3.9％ 11:582020/04/17 財經 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 十三屆全國人大常委會第十七次會議4／26~29日北京舉行 17:362020/04/17 兩岸 獨／疫情攪局金曲延後 金鐘暫定9月底登場為三金揭幕 18:082020/04/17 娛樂 湯德章故居面臨遭拆 台南市文資處火速公告暫定古蹟 20:052020/04/17 生活 兩岸熱門新聞 美再批陸疫情不透明 趙立堅反問3個「為什麼」 - 時政 國台辦：武漢衛健委通報 是台致函WHO郵件唯一訊息來源 - 兩岸 - 旺報 疫後國際不利台灣／美國利益優先 國際弱肉強食 台灣處境更艱辛！川普揮刀世衛 對台弊大於利 - 焦點新聞 - 旺報 快評》陸委會開鍘東方衛視台灣記者 嚇阻台人才赴陸 - 兩岸 - 旺報 王在希示警 期許蔡520演講堅守維持現狀、不挑釁承諾！綠煽動仇陸 恐致災難性後果 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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