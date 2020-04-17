丁噹17日歡慶38歲生日，不過近來新冠肺炎肆虐，她目前待在杭州老家防疫，透過直播與歌迷互動，16日在家與粉絲線上開趴，萬名歌迷齊聚雲端為她慶生，她更和歌迷視訊連線尬聊，開心地說：「透過網路和歌迷一起過生日，一點都不孤單。」

丁噹還收到師弟妹們和工作人員快遞到家的生日禮物，從剝玉米器、雞腿頭套、肉串耳環、驚嚇箱、彩虹貝殼燈、肌肉男友抱枕等一應俱全，而生日也是母難日，丁噹邀請媽媽再度同框，感謝媽媽的養育之恩，她提到與媽媽的生日只差2天，和媽媽一起切蛋糕歡喜慶生。

師弟蕭秉治特地送上別具意義的肉串耳環，丁噹笑說：「是怕我肉不夠吃嗎？還是預祝我長肉？」丁噹看到蕭秉治的卡片才發現，原來他希望單身的丁噹，快點脫單，「各式鮮肉多到成串，可以盡情享用美味肉串。」而單身多年的丁噹，許下生日願望，希望順利脫單，更盼大家身體健康，「願每個人平平安安、健健康康。」

而師妹白安知道丁噹喜歡下廚，送剝玉米器祝她「美麗、活力、粒粒飽滿大能量！」古靈精怪的鼓鼓精心挑選雞腿頭套送師姐，祝福丁噹「機不可失」，並在卡片打趣寫道：「其實我只是想看你戴，想你啦！生日快樂。」

(中時 )