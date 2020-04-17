宇宙人歌曲〈禁止觸摸〉源自2019年小花計畫展查無此人X Cosmos People宇宙人之作，並收錄在《查無此人音樂概念專輯》。他們在〈禁止觸摸〉MV中，擠在狹小的箱內，身高184公分、腿長110公分的方Q透露有輕微的幽閉恐懼症，對於狹小空間感到很不自在，他屈著身體在四方型箱子中彈奏貝斯，幸好腳還能稍稍伸展，才緩解不舒服的感覺。

方Q憶起2年前去成都演出，趁空閒時坐計程車去知名景點「寬窄巷子」一遊，沒想到該計程車特別小台，3人擠在後座空間狹小到不行，方Q更是頭快碰到車頂，「我覺得超不舒服，一直問司機還要多久才到，悲慘的是應該是半小時的車程，因為塞車開了2個多小時才到。」

而阿奎的「禁止觸摸」，則是「沒洗手絕對禁止觸摸樂器」，他說這堅持來自於小時候鋼琴老師的要求，不僅是對樂器的尊重，也是一種「奎式儀式感」，他彈吉他前一定都會先洗手，「彈起來也比較順手、不會黏黏的，常常會搭配爽身粉，所以爽身粉也是我舞台必備小物，彈琴後會將琴擦拭一輪後再收起來，常要幫琴開除濕機。」

(中時 )