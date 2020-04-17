彰化縣環保局號召在地漁民、蚵農成立「彰化環保艦隊」，組成擁有169艘船筏的環保艦隊出擊打撈垃圾了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局號召在地漁民、蚵農成立「彰化環保艦隊」，組成擁有169艘船筏的環保艦隊出擊打撈垃圾了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

守護海洋海陸大作戰，彰化縣環保局號召在地漁民、蚵農成立「彰化環保艦隊」，組成擁有169艘船筏的環保艦隊出擊打撈垃圾了！為鼓舞更多漁民加入、擴大影響力，今年更提供10萬獎金，每兩個月及年度進行績效評比，第1名可領1萬6000元購禮券。

海洋漂流垃圾驚人，彰化縣號召淨灘，每年都清出近百萬噸的垃圾，根據調查，海洋廢棄物以生活垃圾和遊憩行為產生的垃圾占最大宗，包含保特瓶、塑膠瓶蓋、外帶飲料杯、吸管及免洗餐具等，除了影響海洋生態，隨著洋流到處飄，也增加漁撈作業的困擾。

環保局表示，為了海陸雙管齊下，成立「彰化環保艦隊」，目前已經有169艘船筏加入，漁民滿腔熱忱，除了配合打撈海上垃圾，一旦發現海洋廢棄物熱點時，也能即時通報當地海巡署人員。

彰化縣環保局號召在地漁民、蚵農成立「彰化環保艦隊」，組成擁有169艘船筏的環保艦隊出擊打撈垃圾了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保艇既已成軍，環保局也敲響戰鼓，特別訂出「海上作業攜回廢棄物及資源回收物兌換獎勵及評比機制」，提供攜回資源回收物品，兌換禮卷，每兩個月、年度都進行績效評比，選拔名次。

彰化區漁會總幹事陳諸讚也鼓勵漁業工作人員加入環保艦隊，加碼針對績優環保艦隊成員，由彰化區漁會額外頒予獎勵。

彰化縣環保局表示，提撥獎金希望讓更多漁民、蚵農等加入，一起投入海上尖兵的行列，讓漁民取之於海洋，也守護海洋環境，海洋資源才能永續長存。

彰化縣環保局號召在地漁民、蚵農成立「彰化環保艦隊」，組成擁有169艘船筏的環保艦隊出擊打撈垃圾了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )