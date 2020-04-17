春暖花開，這幾天台灣已飆出30度以上高溫，這時好想來支甜蜜香濃的拿鐵花生雪糕，咬一口透心涼！宅在家辦公，來杯威士忌拿鐵，微微酒香與咖啡因，振奮精神！來自東京的超人氣猿田彥珈琲從4/17-10/16在台北的CHECK inn雀客旅館打造「旅人期間限定店」，推出台日混血的威士忌拿鐵，還能品嚐雪糕創意調製的「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」！不用出國，也能感受日式咖啡廳的濃濃文青風情。

猿田彥「旅人期間限定店」提供限定咖啡，也能清楚看到職人在咖啡吧台手沖咖啡。

法國人有句名言：「我不在家，就在咖啡館；不在咖啡館，就在去咖啡館的路上！」來自日本東京的猿田彥珈琲近年來已在咖啡饕客間口碑相傳，誠品南西、誠品台中三井都能聞得到其香醇與濃郁。在2020年春天，猿田彥珈琲以「生活展覽」形式快閃店概念搬來台灣，與位在台北行天宮附近的雀客旅館跨界合作，打造一間為期半年的限定咖啡廳。

猿田彥珈琲「旅人期間限定店」於4／17－10／16全新登場。（誠品提供）

跨界合作的限定店主題結合咖啡與旅行的概念，命名為「旅人期間限定店」，打造旅途中能休息、充電，再出發的中繼站，在咖啡吧的等待時光，可看職人從煮水、磨豆、過濾，品味手沖咖啡的細膩與質感，享受咖啡的幸福時光。

來看看限定店有什麼亮點？猿田彥珈琲「旅人期間限定店」由專業日籍咖啡師駐點，以精湛技術推出獨家限定飲品：5/1-5/31全台獨家推出「猿田彥威士忌拿鐵」，以日本烘焙研究室直送台灣的「東京中焙豆」製成蘊含焦糖甜與花香尾韻的咖啡拿鐵，結合台灣在地已榮獲8次世界威士忌冠軍的「噶瑪蘭威士忌」調製出醇厚滑順的多層次豐富口感，讓您一飲上癮。

日本研發「猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕」（左）、4／17－4／19搶先全台販售「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」（右）。（誠品提供）

天氣熱呼呼，來支雪糕透心涼！台灣限定、日本研發的「猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕」，酥脆巧克力外皮結合綿密雪糕，伴隨小酥餅夾層與咖啡醬夾心，充滿驚喜。創意調製的「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」融合台灣人最愛的花生風味，以香濃花生醬及巧克力碎片增添口感，再撒上果香馥郁的無花果乾，無論是直接品飲或用雪糕沾著吃，皆能享受不同樂趣；有「大人的AFFOGATO」以橙酒調合濃縮咖啡的醬汁，淋在雪糕上展現苦甜滋味，邀您感受多層次的味覺饗宴。

猿田彥珈琲「旅人期間限定店」由專業日籍咖啡師駐點（左）、獨家販售「猿田彥威士忌拿鐵」（右）。（誠品提供）

上述特調咖啡、冰沙4/20起在全台猿田彥門市皆能品嚐得到；咖啡風味雪糕自4/20起也將於7-ELEVEN限量販售。此外，旅人還能享有獨家優惠，凡入住CHECK inn雀客旅館，即可憑房卡至猿田彥「旅人期間限定店」消費享9折優惠；5/31前，持全台猿田彥門市之單筆消費發票，即可至CHECK inn雀客旅館以發票消費金額折抵住房優惠。

猿田彥「旅人期間限定店」有招牌藝伎咖啡打卡牆，歡迎拿咖啡一起來合影。

北捷行天宮3號出口轉個彎，來猿田彥「旅人期間限定店」啜飲一杯好咖啡！因疫情影響，限定店內有提供酒精、量體溫服務，座位也會採分隔法，讓顧客更安心！也能採外帶咖啡方式，拿著冰沙與外頭藝伎看板打卡合影。雖說疫情仍嚴峻，但也要吃得健康與均衡，來杯咖啡讓精神振奮，迎向美好的一天！

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(中時電子報)