《遠見》「六都防疫滿意度調查」，高雄市長韓國瑜墊底，高巿府政府新聞局表示，防疫是中央與地方同心團結一致的成績，沒有誰比較好或不好的差別，感謝中央與地方一同努力，締造高雄零本土感染的成果，未來也同心努力維持成果。

(中時 )