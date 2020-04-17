防疫民調墊底 高巿府：沒有誰比較好或不好的差別 20:072020/04/17 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長韓國瑜（右）17日到衛生局疫調支援中心嘉勉工作人員。（高巿府提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《遠見》「六都防疫滿意度調查」，高雄市長韓國瑜墊底，高巿府政府新聞局表示，防疫是中央與地方同心團結一致的成績，沒有誰比較好或不好的差別，感謝中央與地方一同努力，締造高雄零本土感染的成果，未來也同心努力維持成果。 (中時 ) #防疫 #韓國瑜 #高雄 #同心 #地方 #遠見 也許您會感興趣 推薦閱讀 冒防疫風險聚賭 警破遊戲主題餐廳賭場 13:392020/04/14 社會 因應歐美返台檢疫 國內備妥防疫旅宿 14:392020/04/14 生活 唐湘龍：韓是20年來最好的高雄市長 媒體人信了！ 14:402020/04/14 政治 防疫旅館衝破6千間 新北、桃園最多 14:452020/04/14 生活 18日起從歐美返國 家有3類人一律住防疫旅館 14:462020/04/14 生活 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 00:222020/04/16 政治 度罷韓危機！傅崐萁：韓國瑜應全面防疫 政治議題別放心上 09:262020/04/16 政治 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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